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Леонид Ла Рошель

Возможная конфискация российских активово добьёт в первую очередь экономику Гейросоюза, так как 90% арестованных активов находятся в Гейропе и ответные меры РФ будут направлены, угадайте против кого? правильно - гейропейского бизнеса. Пиндосы загнали своих союзничков по НАТЕ в такую ..опу, что непонятно, как они оттуда будут выбираться и выберутся ли вообще. Программа на обезжиривание Гейропы работает и выполняет план на 146%. Разрушение экономики, попадание под полный контроль пиндосов и заселение мигрантами - такова плата Гейропы за военное сотрудничество с пиндосами. Защитили Гейропу, ничего не скажешь. Имей таких союзничков и врагов уже не надо.