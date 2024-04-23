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Матвиенко: возможная конфискация активов России разрушит мировую экономику

Матвиенко: возможная конфискация активов России разрушит мировую экономику

Возможная конфискация замороженных на Западе активов Российской Федерации разрушит мировую экономику, в Европе понимают, что этого делать нельзя.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Возможная конфискация российских активово добьёт в первую очередь экономику Гейросоюза, так как 90% арестованных активов находятся в Гейропе и ответные меры РФ будут направлены, угадайте против кого? правильно - гейропейского бизнеса. Пиндосы загнали своих союзничков по НАТЕ в такую ..опу, что непонятно, как они оттуда будут выбираться и выберутся ли вообще. Программа на обезжиривание Гейропы работает и выполняет план на 146%. Разрушение экономики, попадание под полный контроль пиндосов и заселение  мигрантами - такова плата Гейропы за военное сотрудничество с пиндосами. Защитили Гейропу, ничего не скажешь. Имей таких союзничков и врагов уже не надо.
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