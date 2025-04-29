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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард: «Если Леброн вернется с 1-3, я даже слышать не хочу о спорах по поводу величайшего игрока в истории»

«Если Леброн вернется с 1-3 в 40 лет, я даже слышать не хочу о спорах по поводу величайшего игрока в истории», – написал чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс».

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