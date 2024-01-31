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Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap. По его данным, военный самолет упал в Желтое море после взлета с авиабазы Кунсан примерно в 178 километрах от Сеула.

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