ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Запорожской области. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, мужчина передавал украинской стороне данные о подразделениях российских Вооруженных сил.
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