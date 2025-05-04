СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Роджерс к кому обращается?  Если к хохлам, то при чем тут Пушкин, тундра, Невская битва......? Если к русским, то при...Роджерс: Есть два...
  • Nikolay Stepanov
    Природа их такая. "Хохол останется хохлом, Хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, Он напрягает только...Роджерс: Есть два...
  • Лидия Санникова
    100% так.Роджерс: Есть два...

Роджерс: Есть два пути...

Роджерс: Есть два пути...

Есть два пути…Ты можешь быть гордым жителем огромной страны с тысячелетней историей и с богатейшей культурой – литературой, музыкой, танцами, живописью etc.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
100% так.
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12 час.
Nikolay Stepanov
Природа их такая. &quot;Хохол останется хохлом, Хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, Он напрягает только жопу&quot;. Т.Г.Шевченко, аж 1852 год.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Роджерс к кому обращается?  Если к хохлам, то при чем тут Пушкин, тундра, Невская битва......? Если к русским, то при чем тут могила Бандеры?  А, вообще, Роджерс проделал большую работу: припомнил все, что, хоть как-то, связано со славными вехами в истории России. Даже Овечкина не забыл!
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8 час.
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