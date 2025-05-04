Есть два пути…Ты можешь быть гордым жителем огромной страны с тысячелетней историей и с богатейшей культурой – литературой, музыкой, танцами, живописью etc.
Роджерс: Есть два пути...
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
100% так.
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12 час.
Nikolay Stepanov
Природа их такая. "Хохол останется хохлом, Хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, Он напрягает только жопу". Т.Г.Шевченко, аж 1852 год.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Роджерс к кому обращается? Если к хохлам, то при чем тут Пушкин, тундра, Невская битва......? Если к русским, то при чем тут могила Бандеры? А, вообще, Роджерс проделал большую работу: припомнил все, что, хоть как-то, связано со славными вехами в истории России. Даже Овечкина не забыл!
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8 час.
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