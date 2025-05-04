Роджерс: Есть два пути...

Природа их такая. "Хохол останется хохлом, Хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, Он напрягает только жопу". Т.Г.Шевченко, аж 1852 год.

ИК

Иосиф Калинин

Роджерс к кому обращается? Если к хохлам, то при чем тут Пушкин, тундра, Невская битва......? Если к русским, то при чем тут могила Бандеры? А, вообще, Роджерс проделал большую работу: припомнил все, что, хоть как-то, связано со славными вехами в истории России. Даже Овечкина не забыл!