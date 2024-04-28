Автосалон будущего. Как Китай становится главной автомобильной державой планеты

Автор фото, EPA О статье Автор, Алексей Калмыков Должность, Би-би-си В Пекине после четырехлетнего перерыва открылся автосалон, на котором Китай показал, насколько он опережает немецких, японских и американских автопроизводителей на пути в электрическое будущее.