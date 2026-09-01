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Мировое обозрение

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Захарова: Посольство РФ получило обращения о поиске 12 россиян в Непале

Захарова: Посольство РФ получило обращения о поиске 12 россиян в Непале

Российское посольство в Непале получило заявления о поиске 12 граждан, которые могли находиться в зоне разрушительного селевого паводка, сошедшего 26 августа.

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