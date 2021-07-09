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Перезапуск сериала "Секс в большом городе": первый кадр и фото со съемочной площадки

Перезапуск сериала "Секс в большом городе": первый кадр и фото со съемочной площадки

В Нью-Йорке начались съемки сериала And Just Like That. с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Сегодня, 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается.

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