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Аргументы и Факты

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СК завел уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в ДНР

СК завел уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в ДНР

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с ударом ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР.

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