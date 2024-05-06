Объявлена эвакуация жителей Усть-Ишимского района. По словам губернатора Хоценко, вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам.
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Объявлена эвакуация жителей Усть-Ишимского района. По словам губернатора Хоценко, вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам.