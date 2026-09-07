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Пронедра

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Цена на лом пошил вниз

Цена на лом пошил вниз Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста.

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