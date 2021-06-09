Роскачество предупредило об опасности приложений «Мои гости» в соцсетях

Роскачество провело исследование приложений «Мои гости» в социальной сети «ВКонтакте». Главные опасности использования таких программ – отсутствие гарантий конфиденциальности и вероятность списания денег со счета, предупредили в организации.
Роскачество провело исследование приложений «Мои гости» в социальной сети «ВКонтакте». Главные опасности использования таких программ – отсутствие гарантий конфиденциальности и вероятность списания денег со счета, предупредили в организации.
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