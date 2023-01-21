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В Рязани простились с убитой Еленой Логуновой: фоторепортаж с похорон

В Рязани простились с убитой Еленой Логуновой: фоторепортаж с похорон

По информации корреспондента 62ИНФО, попрощаться с Еленой пришли несколько десятков рязанцев, в том числе семья, коллеги матери девушки Наталии Кошелевой, детектив Екатерина Шумякина и воспитатели детского сада, куда ходила Логунова в детстве.

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