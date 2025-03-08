Битва за Часов Яр: ВС РФ заняли микрорайон «Западный» и ведут бои за трассу на Константиновку Небольшая оперативная пауза, связанная с перегруппировкой войск в городе Часов Яр в ДНР, завершилась.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Битва за Часов Яр: ВС РФ заняли микрорайон «Западный» и ведут бои за трассу на Константиновку Небольшая оперативная пауза, связанная с перегруппировкой войск в городе Часов Яр в ДНР, завершилась.
Свежие комментарии