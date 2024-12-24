Что под капотом «сверхбыстрого» движка блокчейна Galxe Gravity?

В августе 2024 года был запущен альфа-майннет Gravity – блокчейн первого уровня с механизмом консенсуса Proof-of-Stake (PoS) и поддержкой смарт-контрактов, ориентированный на потребности сообщества Galxe.
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