Переговоры по Украине могут длиться годами без прекращения боевых действий – прогноз

Их не будет! Равносильно что во время ВОВ Сталин согласился на переговоры в 1945 г. Какие переговоры! Только безоговорочная капитуляция сопливых!

ВС РФ идут вперед. Никакого прекращения огня! Бандерлогов надо бить до полного истребления. Государства Украина не должно быть!

ВМ

Владимир Моргунов

Прекращение огня может наступит и в случае НАШЕЙ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ ИЗ ВОЙНЫ !!! РАЗВЕ ПОБЕДА В ВОВ БЫЛА ПО-ДРУГОМУ ?? ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ НАДО СНЯТЬ С ПОВЕСТКИ, ИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ-ЕСТЬ НАШЕ ПОРАЖЕНИЕ !!! МЫ ЕЩЕ НЕ ОСВОБОДИЛИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЮ ОТ НАЦИКОВ ???