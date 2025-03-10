Политнавигатор Опыт недавних конфликтов говорит о том, что переговоры по Украине могут продолжаться годами, а в это время будут идти боевые действия.
Переговоры по Украине могут длиться годами без прекращения боевых действий – прогноз
Комментарии
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М
Мария
Их не будет! Равносильно что во время ВОВ Сталин согласился на переговоры в 1945 г. Какие переговоры! Только безоговорочная капитуляция сопливых!
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21 час.
Семен Демин
ВС РФ идут вперед. Никакого прекращения огня! Бандерлогов надо бить до полного истребления. Государства Украина не должно быть!
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Прекращение огня может наступит и в случае НАШЕЙ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ ИЗ ВОЙНЫ !!! РАЗВЕ ПОБЕДА В ВОВ БЫЛА ПО-ДРУГОМУ ?? ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ НАДО СНЯТЬ С ПОВЕСТКИ, ИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ-ЕСТЬ НАШЕ ПОРАЖЕНИЕ !!! МЫ ЕЩЕ НЕ ОСВОБОДИЛИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЮ ОТ НАЦИКОВ ???
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2 час.
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