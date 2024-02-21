ХК «Сибирь» победил со счетом 3:0 в финальном домашнем матче

Сибиряки одержали уверенную победу в игре с «Ладой» со счетом 3:0. На стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся заключительный домашний матч ХК «Сибирь» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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