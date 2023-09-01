Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Аудрюс

А по мне так надо было сразу обвинять Прибалтику! И не надо ни чего доказывать! Эти ребята тоже не заморачиваются в доказательствах! Просто надо было дать "ответку", а кто и что.... Потом разберёмся....Пусть потом доказывают, что это Россия сделала.... Отправляют оружие и военных на Украину, значит уже виноваты!