☭КОМПАС

51 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Смеётся тот кто смеётся последним. Немного терпения. Не всё сразу, не всё сразу!Небензя опять зас...
  • Юрий Золотарев
    А может - вытолкнуть его из летящего самолёта? Случайно?Безнаказанность в...
  • Юрий Золотарев
    Галкин? Пошшёл он НАХН!! КТО из уважающих себя РУССКИХ людей пойдёт слушать это ЧУДОВИЩЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА??«Отменили и прави...

Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Сегодняшней ночью (31 августа) жители многих областей России (Псковская, Орловская) почуяли, что всё происходит намного ближе, чем они может быть думали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
А по мне так надо было сразу обвинять Прибалтику! И не надо ни чего доказывать! Эти ребята тоже не заморачиваются в доказательствах! Просто надо было дать &quot;ответку&quot;, а кто и что.... Потом разберёмся....Пусть потом доказывают, что это Россия сделала.... Отправляют оружие и военных на Украину,  значит уже виноваты!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх