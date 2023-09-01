Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Сегодняшней ночью (31 августа) жители многих областей России (Псковская, Орловская) почуяли, что всё происходит намного ближе, чем они может быть думали.
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