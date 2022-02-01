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В Раде обвинили Запад в желании продать Киеву оружие по высокой цене

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич заявил, что Киев приобретает у Запада вооружение по завышенной стоимости из-за информации касательно угрозы нападения Российской Федерации на государство.

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