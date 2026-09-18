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Пункт-А

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Ради работы за границей астраханец погасил долг в 700 тысяч рублей по алиментам

Ради работы за границей астраханец погасил долг в 700 тысяч рублей по алиментам

Также он вернул право ездить на машине. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Астраханской области находилось исполнительное производство в отношении жителя Астрахани, который долгое время не платил алименты своему ребенку и накопил долг свыше 700 тыс.

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