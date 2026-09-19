В заявлении Трампа по Гренландии много блефа?

Как пишут СМИ, Трамп сильно преувеличил степень получаемого контроля над Гренландией. Источники, имевшие отношение к переговорам, отмечают, что никакого «постоянного контроля» США не получат — американские военные будут и далее действовать совместно с Данией и Гренландией, а не контролировать их.