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Аргументы недели

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В заявлении Трампа по Гренландии много блефа?

В заявлении Трампа по Гренландии много блефа?

Как пишут СМИ, Трамп сильно преувеличил степень получаемого контроля над Гренландией. Источники, имевшие отношение к переговорам, отмечают, что никакого «постоянного контроля» США не получат — американские военные будут и далее действовать совместно с Данией и Гренландией, а не контролировать их.

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