Остатки СВУ нашли в Tesla Cybertruck, взорвавшемся возле отеля Трампа

Внутри автомобиля Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, нашли остатки самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщает местное издание News3lv.
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