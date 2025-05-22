США опровергли обвинения в организации «засады» для президента ЮАР

Заявления о том, что президент ЮАР Сирил Рамапоса оказался в «засаде» во время визита в Белый дом, были опровергнуты, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс 22 мая на регулярном брифинге для журналистов.