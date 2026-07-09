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Царьград

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Ключевой для демократов кандидат в Сенат США снялся с выборов после обвинений

Ключевой для демократов кандидат в Сенат США снялся с выборов после обвинений

Кандидат от Демократической партии Грэм Платнер снялся с выборов в Сенат от штата Мэн после публичных обвинений бывшей партнёрши в сексуализированном насилии, которые он категорически отрицает, назвав себя жертвой партийного истеблишмента, а демократы теперь срочно ищут замену до 27 июля.

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