«Не доехала коробочка!»: расчет «Корнета» уничтожил БМП боевиков у Вербового

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Воздушно-десантных войск на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое.
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