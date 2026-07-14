Основной корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют после капремонта 1 сентября

Капитально отремонтированный основной корпус гимназии №5 в Дзержинском откроет двери для учеников 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехавший с рабочим визитом на объект.
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