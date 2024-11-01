Врач Лихачев: мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами

Они потребуют длительного лечения Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии