Врач Лихачев: мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами

Они потребуют длительного лечения Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.