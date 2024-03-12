ЛДПР предложила законопроект о поддержке МСП в регионах: «России нужна экономика для народа»

КУРГАН, 12 марта, ФедералПресс. Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением направлять 50 % от НДС в бюджеты регионов, а также освободить от налога на прибыль сельский бизнес сроком на семь лет.
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