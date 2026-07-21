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Регионы России

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Российская ПВО уничтожила более 200 украинских дронов в ночь на 21 июля

Российская ПВО уничтожила более 200 украинских дронов в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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