Российская ПВО уничтожила более 200 украинских дронов в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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