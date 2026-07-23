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Живая Кубань

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В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз с углем из России. Погиб один человек, еще трое ранены

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз с углем из России. Погиб один человек, еще трое ранены

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз с углем из России. Погиб один человек, еще трое раненыСухогруз под турецким флагом, следовавший из Тамани в Трабзон с грузом угля, был атакован беспилотником в Черном море.

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