В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз с углем из России. Погиб один человек, еще трое ранены

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз с углем из России. Погиб один человек, еще трое раненыСухогруз под турецким флагом, следовавший из Тамани в Трабзон с грузом угля, был атакован беспилотником в Черном море.
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