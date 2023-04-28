«Локомотив» против «Химок». Ждем вас на стадионе, поддержите красно-зеленых!

В 25 туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Химками». Матч пройдет 30 апреля, в 19:00 на стадионе «РЖД Арена» «Локо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в РПЛ, а также побеждает в 3 последних очных встречах.
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