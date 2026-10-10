Художник, который обманет ваш мозг: невероятные иллюзии Роба Гонсалвеса

Роберт «Роб» Гонсалвес (Robert «Rob» Gonsalves) — канадский художник, работающий в стиле магического реализма-сюрреализма: грань между реальностью и миром грёз на его картинах практически неразличима.
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Примитивно и не интересно. Так же ваяет ИИ.
Гениально!!!!!