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Пятый канал

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«Не думаю, что заслужил»: Лавров ответил на просьбы Зеленского о перемирии

«Не думаю, что заслужил»: Лавров ответил на просьбы Зеленского о перемирии

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя. Об этом заявил лидер МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи.

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