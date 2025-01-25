Куда пропал Кирилл Андреев из "Иванушек"

Ему уже за 50, а Кирилла Андреева и сегодня чаще всего называют «чёрненьким из Иванушек». Впрочем, он совсем не против такого звания, хотя вот уже больше 20 лет он параллельно с работой в группе строит ещё и сольную карьеру.