Обвиняемые в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО

Обвиняемые из следственного изолятора в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. С ними ведут переговоры, «учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», сообщили в управлении ФСИН по региону.
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