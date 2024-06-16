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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Обвиняемые в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО

Обвиняемые из следственного изолятора в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. С ними ведут переговоры, «учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», сообщили в управлении ФСИН по региону.

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