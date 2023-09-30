В России предложили публиковать список заправок с наименьшими ценами на бензин

Депутат Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев попросил ФАС рассмотреть возможность сделать открытым мониторинг роста цен на заправках, публикуя список заправок, повышающих цены на бензин и дизтопливо и нарушающих антимонопольное законодательство.
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