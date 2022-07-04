«Ведомости»: Минфин планирует сократить расходы госбюджета РФ на 1,6 триллиона рублей

Больше всего власти намерены сэкономить на развитии транспортной системы, пишет изданиеВ России собираются оптимизировать государственный бюджет для обеспечения его сбалансированности, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документы Минфина.
Больше всего власти намерены сэкономить на развитии транспортной системы, пишет изданиеВ России собираются оптимизировать государственный бюджет для обеспечения его сбалансированности, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документы Минфина.
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