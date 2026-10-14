Водитель Hyundai 1961 года рождения погиб при лобовом столкновении с Mitsubishi, выехавшим на встречную полосу на 1-м километре дороги «Венюково — Хлевино — Шарапово».
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