На «Битве интеллектов» в Ноябрьске победили две молодежные команды из Тюмени

В Ноябрьске проходит интеллектуальная игра на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов». В первый день чемпионата прошла молодежная лига, в двух номинациях которой победили команды из Тюмени, сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска.