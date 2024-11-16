На «Битве интеллектов» в Ноябрьске победили две молодежные команды из Тюмени

В Ноябрьске проходит интеллектуальная игра на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов». В первый день чемпионата прошла молодежная лига, в двух номинациях которой победили команды из Тюмени, сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска.
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