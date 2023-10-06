«Вопросы нужно задавать КСК», - Мейрам Кожухов рассказал, как сейчас обстоят дела с отоплением в Караганде

Аким Караганды Мейрам Кожухов поделился информацией по поводу того, как сейчас выглядит ситуация с подключением к теплу многоэтажных домов и объектов соцкультбыта, сообщает редакция сайта ekaraganda По информации акима Караганды в данный момент в городе с теплом 2112 многоэтажных жилых домов: в районе Казыбек би – 1231, в районе Алихана Бокейхана – 881.