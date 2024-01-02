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В Самарской области девушка без прав отправила двух человек в больницу

В Самарской области девушка без прав отправила двух человек в больницу

Дорожное происшествие случилось вечером 1 января.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, около 17:52 22-летняя девушка осуществляла движение по автомобильной дороге Борма-Кошки-Погрузная на машине марки Ниссан Тиана.

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