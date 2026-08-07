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Экс-агент Неймара: «Реал» был готов заплатить любую сумму, и я хотел, чтобы он перешел. Ему позвонили все футболисты «Барсы», а из – «Мадрида» никто»

Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро рассказал, что активно добивался перехода бразильца в « Реал », тогда как со стороны «Барселоны» переговоры вел Андре Кюри.

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