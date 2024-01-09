Песков отреагировал на обвинения в использовании северокорейских ракет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать информацию о том, что, по данным США, российская сторона якобы начала использовать ракеты из КНДР для ударов по Украине.
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