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Песков отреагировал на обвинения в использовании северокорейских ракет

Песков отреагировал на обвинения в использовании северокорейских ракет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать информацию о том, что, по данным США, российская сторона якобы начала использовать ракеты из КНДР для ударов по Украине.

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