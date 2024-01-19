Итоги дней регионов подвели на международной выставке-форуме «Россия»

Председатель Организационного комитета по проведению выставки, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил заслугу команд всех регионов в создании уникальной экспозиции выставки «Россия».
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