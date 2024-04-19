В год Владивостокской крепости PRIMPRESS отметил 8-летие посещением знаменитого форта

В апреле редакция PRIMPRESS отметила свой восьмой День Рождения. Да, мы еще совсем молоды и активны, поэтому и решили отметить свой праздник не за столом, а отправившись на увлекательную экскурсию на один из объектов Владивостокской крепости, уникального памятника истории.
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