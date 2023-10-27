Мужская меркантильность

А Александр24 Ну да, ну да! Я может быть и дуб дубом, но вот почему-то ваше "прекрасное" образование не помогает в данном случае с хамовитым пренебрежением прополоскать любого другого, похваставшись и походя своё прекрасное образование поставить намного выше того же МВТУ - училище, мол, что с него взять, одни технические знания, то ли дело ваше образование!! - что-то такое неземное, давшее вам "тонкую" душевную организацию, а ваш беззаветный труд спас и вывел в люди множество ваших адептов. Ну а мы, что? Так - быдло обычное, которым не повезло попасть к такому великому учителю, как вы.

Майя Maja Ну вы же хвастаетесь. Или это у вас другое?)) И адептов у меня нет. Вы то-то путаете. И ваши достижения я нигде не принижала. Хотя бы потому, что с вами не работала. Это вы так воспринимаете про всех - "Не знаю, но осуждаю, потому что мне не нравится как со мной разговаривают". Почему вы так себя ведете, мне неизвестно.