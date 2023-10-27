ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Измайлова (Беккер)
    Кто этим сейчас занимается то? ЕдиницыМуж и жена должны...
  • Элина Морозова
    Да. Дерьма у меня нет.Большая разница в...
  • Платон Платонов
    Да у тебя ничего нет, ни Бога, ни ума, ни идей, одни испуганные тараканы сидят в башке и трясутся от страха.Большая разница в...

Мужская меркантильность

Мужская меркантильность

Мужская меркантильностьПока мужчины возмущаются тем что должны платить за девушку и ее чашечку кофе 50 р )Обсудим мужскую меркантильность?)А мужская меркантильность похлеще женской,они не размениваются на мелочи,а берут по-крупному) Но о мужской меркантильности в обществе принято замалчивать)Примеры:1)Футболист Александр Кержаков женился на Милане (дочке политика),чтобы ее папа его в депутаты помог выдвинуть)Как только умерли ее папа , Кержаков стал распускать руки и вести себя по-скотски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Ну да, ну да! Я может быть и дуб дубом, но вот почему-то ваше &quot;прекрасное&quot; образование не помогает в данном случае с хамовитым пренебрежением прополоскать любого другого, похваставшись и походя своё прекрасное образование поставить намного выше того же МВТУ -  училище, мол, что с него взять, одни технические знания, то ли дело ваше образование!! - что-то  такое неземное, давшее вам &quot;тонкую&quot; душевную организацию, а ваш беззаветный труд спас и вывел в люди множество ваших адептов. Ну а мы, что? Так - быдло обычное, которым не повезло попасть к такому великому учителю, как вы.
Ответить
2 д.
Майя Maja
Ну вы же хвастаетесь. Или это у вас другое?)) И адептов у меня нет. Вы то-то путаете.  И ваши достижения я нигде не принижала. Хотя бы потому, что с вами не работала. Это вы так воспринимаете про всех - &quot;Не знаю, но осуждаю, потому что мне не нравится как со мной разговаривают&quot;. Почему вы так себя ведете, мне неизвестно.
Ответить
2 д.
Элина Морозова
Впервые столкнулась с мужской меркантильностью в период студенчества. Это  было еще во времена СССР. Учился  у нас приезжий с Урала. Он и не скрывал, что  хочет жениться на москвичке, чтобы получить московскую прописку.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх