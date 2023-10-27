Мужская меркантильностьПока мужчины возмущаются тем что должны платить за девушку и ее чашечку кофе 50 р )Обсудим мужскую меркантильность?)А мужская меркантильность похлеще женской,они не размениваются на мелочи,а берут по-крупному) Но о мужской меркантильности в обществе принято замалчивать)Примеры:1)Футболист Александр Кержаков женился на Милане (дочке политика),чтобы ее папа его в депутаты помог выдвинуть)Как только умерли ее папа , Кержаков стал распускать руки и вести себя по-скотски.
Мужская меркантильность
Комментарии
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А
Александр24
Ну да, ну да! Я может быть и дуб дубом, но вот почему-то ваше "прекрасное" образование не помогает в данном случае с хамовитым пренебрежением прополоскать любого другого, похваставшись и походя своё прекрасное образование поставить намного выше того же МВТУ - училище, мол, что с него взять, одни технические знания, то ли дело ваше образование!! - что-то такое неземное, давшее вам "тонкую" душевную организацию, а ваш беззаветный труд спас и вывел в люди множество ваших адептов. Ну а мы, что? Так - быдло обычное, которым не повезло попасть к такому великому учителю, как вы.
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2 д.
Майя Maja
Ну вы же хвастаетесь. Или это у вас другое?)) И адептов у меня нет. Вы то-то путаете. И ваши достижения я нигде не принижала. Хотя бы потому, что с вами не работала. Это вы так воспринимаете про всех - "Не знаю, но осуждаю, потому что мне не нравится как со мной разговаривают". Почему вы так себя ведете, мне неизвестно.
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2 д.
Элина Морозова
Впервые столкнулась с мужской меркантильностью в период студенчества. Это было еще во времена СССР. Учился у нас приезжий с Урала. Он и не скрывал, что хочет жениться на москвичке, чтобы получить московскую прописку.
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2 д.
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