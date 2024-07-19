В России выросло производство молока

По итогам первого полугодия производство молока в России выросло на 3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).
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