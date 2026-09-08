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РСЧС: ночью на 9 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

РСЧС: ночью на 9 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

Ближайшей ночью и утром 9 сентября в Московской области ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом на платформе «Макс» сообщил РСЧС региона.

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