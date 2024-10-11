Основатель 10T Holdings: BTC поднимется до $100 000 независимо от результатов президентских выборов в США

Инвесторы оптимистично настроены относительно будущего криптовалют, особенно Биткоин, согласно наблюдениям Дэна Тапиеро Несмотря на неопределенность предстоящих выборов в США, основатель 10T Holdings прогнозируют рост криптовалюты до $100,000 в ближайшее время.