Основатель 10T Holdings: BTC поднимется до $100 000 независимо от результатов президентских выборов в США

Инвесторы оптимистично настроены относительно будущего криптовалют, особенно Биткоин, согласно наблюдениям Дэна Тапиеро Несмотря на неопределенность предстоящих выборов в США, основатель 10T Holdings прогнозируют рост криптовалюты до $100,000 в ближайшее время.
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