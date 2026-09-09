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О возврате Украины в границы 1991 года, визите американцев в Россию и повороте в политике ФРГ – Ищенко

О возврате Украины в границы 1991 года, визите американцев в Россию и повороте в политике ФРГ – Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко пояснил смысл консультаций американских представителей с Кремлём, а также рассказал о вероятности смены курса Берлина в отношении Москвы и о расширении экономических отношений между Россией и КНДР:00:15 – Зачем России и США нужны переговоры по Украине?10:38 – Что США могли бы сделать для разрешения конфликта?12:23 – О возврате Украины в границы 1991 года;33:37 – Изменит ли АдГ курс Берлина в отношении Москвы?40:51 – О расширении сотрудничества России и КНДР.

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